Antalya sahillerinde sıcak hava yoğunluğu Antalya'da etkili olan sıcak hava nedeniyle vatandaşlar ve turistler, sahillerde yoğunluk oluşturdu. Antalya'da etkili olan sıcak hava nedeniyle vatandaşlar ve turistler, sahillerde yoğunluk oluşturdu. Havanın 38, deniz suyu sıcaklığının 26 derece ölçüldüğü kentte, serinlemek isteyenler Konyaaltı ve Lara sahillerinde yoğunluğa neden oldu. Sahillere gelenlerden bazıları plaj şemsiyelerinin altında oturdu, bazıları ise güneşlenmeyi tercih etti. Tatilciler serinlemek için sık sık denize girerek Akdeniz'in serin sularının tadını çıkardı. Bazı aileler ise sahilde çocuklarıyla oyun oynayarak zaman geçirdi. Gençlerden bir kısmı da kayalıklardan denize atlayarak eğlendi. AA / Sinan Özmüş - Güncel Konyaaltı Antalya Güncel Haberler

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