Antalya Sahillerinde Kurban Bayramı Yoğunluğu

Antalya Sahillerinde Kurban Bayramı Yoğunluğu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban Bayramı arifesi dolayısıyla Antalya'nın Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk yaşanıyor. Yerli ve yabancı turistler sıcak havada denizle buluşarak tatilin tadını çıkarıyor.

Antalya sahillerinde, Kurban Bayramı arifesinden dolayı yoğunluk oluştu.

Havanın 34, nemin yüzde 44, deniz suyu sıcaklığının ise 22 derece ölçüldüğü kentte, yurt dışından ziyaretçilerin yanı sıra Kurban Bayramı arifesinde tatil için gelen yerli turistler, Konyaaltı Sahili'ni doldurdu.

Tatilciler, sık sık denize girerek serinlemeye çalışırken, bazıları ise şezlonglara ve kumsala uzanarak güneşlendi.

Bazı tatilciler ise su sporları yaparak denizin keyfini çıkarmayı tercih etti.

Deniz kenarına kurdukları kamp sandalyelerinde oturanların yanı sıra birçok kişi de parklardaki gölgelik alanlarda vakit geçirdi.

Kaynak: AA / Gülsem Adam - Güncel
Filenin Sultanları'nın maçını yayınlayacak kanal belli oldu

A Milli Takım'ın maçını yayınlayacak kanal belli oldu
600 bin kamu işçisi için ilk teklif bayramdan sonra verilecek

600 bin kişiye müjdeli haber! Bakan Işıkhan zam için tarih verdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Herkes Ronaldo'nun Almanya maçında yaptığını konuşuyor

Bütün dünya Ronaldo'yu konuşuyor
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Süper Lig'de yılın imzası! Cenk Tosun'un yeni adresi belli gibi

Süper Lig'de yılın imzası! İşte Cenk'in yeni adresi
Otomobil devi Suzuki, Türkiye'de en çok satan modelin üretimini durdurdu

Otomobil devi, Türkiye'de en çok satılan modelinin fişini çekti
O tarihe kadar süre verdiler! Osimhen transferinde yeni gelişme

O tarihe kadar süre verdiler! Osimhen transferinde bomba gelişme
Küme düşen Süper Lig ekibine bir darbe de eski oyuncusundan

Küme düşen Süper Lig ekibine bir şok daha
Pelin Akil'den ayrılık açıklaması! Dokuz senelik evlilik bitiyor

Aylardır boşanacakları konuşuluyordu! Son sözünü söyledi
Aziz İhsan Aktaş tahliye edildi

İtiraflarıyla CHP'lileri yaktı! Son operasyonun kilit ismine tahliye
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.