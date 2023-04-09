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Antalya sahillerinde güneşli hava yoğunluğu

Antalya sahillerinde güneşli hava yoğunluğu

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Antalya'da güneşli havayı değerlendirmek isteyenler sahillerde vakit geçirdi.

Antalya'da güneşli havayı değerlendirmek isteyenler sahillerde vakit geçirdi.

Havanın 20, deniz suyu sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü Antalya'da, güneşli havayı fırsat bilen kent sakinleri ve turistler sahillerinde güneşlendi.

Konyaaltı Sahili'nde güzel havanın tadını çıkaranlardan bazıları denize girdi, kimi aileler deniz kenarına kurdukları kamp sandalyelerine oturarak vakit geçirdi.

Bazı kişiler palmiye ağaçlarının gölgesinde yürüyüş yaptı, bazıları ise parklarda zaman geçirmeyi tercih etti.

Kaynak: AA / Güncel

Antalya Güncel Haberler

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