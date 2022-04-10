ANTALYA SAHİLDE HAFTA SONU YOĞUNLUĞU - Haberler

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ANTALYA SAHİLDE HAFTA SONU YOĞUNLUĞU

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ANTALYA'da güneşli ve sıcak havayı fırsat bilenler Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluşturdu.

ANTALYA'da güneşli ve sıcak havayı fırsat bilenler Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluşturdu.

Dün akşam saatlerinde kent merkezinde etkili olan sağanak yağış, sabah saatlerinde yerini güneşli havaya bıraktı. Hava sıcaklığının 20 dereceye ulaşmasıyla, güneşli havayı fırsat bilenler soluğu Konyaaltı Sahili'nde aldı. Sahile gelenlerin bazıları sıcaklığı 18 derece olan denize girerken, bazıları ise kumsalda uzanarak güneşin tadını çıkarttı. Aileleriyle tatilin keyfini çıkaran çocuklar bol bol oyun oynarken, bazı kişiler ise sahil bandında yürüyüş yapmayı tercih etti.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre kentte yarın yağış beklenirken hava sıcaklığı ise hissedilir derecede düşecek.

ANTALYA SAHİLDE HAFTA SONU YOĞUNLUĞU

ANTALYA SAHİLDE HAFTA SONU YOĞUNLUĞU

ANTALYA SAHİLDE HAFTA SONU YOĞUNLUĞU

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Konyaaltı Sahili, Güncel, Haberler

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