Antalya Valisi Yazıcı çocuklarla ve huzurevinde kalan yaşlılarla bayramlaştı

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Ramazan Bayramı dolayısıyla çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bayram namazının ardından camide vatandaşlarla bayramlaşan Vali Yazıcı, eşi Hanife Yazıcı ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı çocuk evleri sitesinde kalan çocuklarla bayramlaştı, onlara hediye verdi.

Çocuklarla yakından ilgilenen Vali Yazıcı, "Bayramın ilk günü devletimize emanet edilen, geleceğimizin teminatı çocuklarımızla kahvaltıda bir araya gelerek bayramlaştık. Çocuklarımızın yüzünü güldürmeye, onların elinden sıkıca tutmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Vali Yazıcı ve protokol üyeleri daha sonra Fethi Bayçın Huzurevi sakinlerini ziyaret etti. Yaşlılarla sohbet edip sağlıklı ve mutlu nice bayramlar dileyen Yazıcı, şunları kaydetti:

"Yaşlılara hürmet, ömrümüze berekettir. Bizleri bugünlere hazırlayan, gölgesinde hayat bulduğumuz büyüklerimizle bayramlaştık. Rabbim birlikte nice bayramlara erişmeyi nasip etsin. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin."

Döşemealtı ve Aksu uygulama noktasına da geçen Vali Yazıcı, kontrol noktasındaki görevlilerin ve kontrol için durdurulan sürücülerin de bayramını kutladı.

Vatandaşlardan trafik kurallarına uymalarını isteyen Yazıcı, "Bayramlarda yerli ve yabancı misafirlerin tatil için tercihlerinin başında gelen Antalya'mızın giriş ve çıkışlarını sıkı bir şekilde denetleyen jandarmamız ve polisimizle bayramlaştık. Kahraman jandarma ve emniyet personelimize görevlerinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ziyaretlere, Vali Yardımcıları Yalçın Sezgin ve Aydın Abak, AK Parti Antalya Milletvekilleri Kemal Çelik ve Abdurrahman Başkan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Yarbay Murat Sezgin, Garnizon Komutanı Piyade Albay Erdal Köse ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Çalışkan da katıldı.