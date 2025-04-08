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Antalya Otogarı'nda Yavru Sincap Alarmı

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Antalya Otogarı'nda güvenlik görevlileri, uygunsuz şekilde taşınan 2 yavru sincabı yakalayarak Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim etti.

Antalya Otogarı'nda yavru sincap alarmı

Koliyle taşınıp x-ray cihazından geçirilen 2 yavru sincap, güvenlik görevlilerinin dikkati sayesinde yakalandı

-Sincaplar koruma altına alınırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

ANTALYA - Antalya Otogarı'nda uygunsuz şekilde taşınan 2 yavru sincap, güvenlik görevlilerinin dikkati sayesinde yakalandı. Sincaplar Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edilerek koruma altına alındı.

Antalya Otogarı'nda güvenlik birimlerinin dikkati sayesinde, doğal yaşam ortamlarından uzaklaştırılan 2 yavru sincap kaçak şekilde kargolanmak üzereyken ele geçirildi. Uygun olmayan şartlarda taşındığı tespit edilen hayvanlara Doğa Koruma ve Milli Parklar Antalya Şefliği ekipleri tarafından el konuldu.

Antalya DKMP'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Antalya Otogarı güvenlik birimlerinin dikkati üzerine, doğal yaşam ortamlarından uzaklaştırılan 2 adet yavru sincap uygun olmayan şartlarda kargolanmak üzereyken yakalanmıştır. Antalya DKMP Şefliği ekiplerince ilgilileri hakkında 4915 sayılı kanun ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde işlemleri yapmak ve doğal yaşam ortamlarına kavuşturmak üzere sincaplara el konulmuştur" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEGÜM AKSOY - Güncel
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