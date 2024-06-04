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Antalya Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, Serik Orman İşletme Müdürlüğünü ziyaret etti

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Antalya Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, göreve başladıktan sonra ilk ziyaretini Serik Orman İşletme Müdürlüğüne gerçekleştirdi. İncelemelerde bulunan Derince, yangınlara karşı tedbirli olunması konusunda uyarılarda bulundu.

Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne atanan Zafer Derince, göreve başladıktan sonra ilk ziyaretini Serik Orman İşletme Müdürlüğüne yaptı.

İşletme Müdürlüğünü ziyaret eden ve incelemelerde bulunan Derince'ye Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Karabacak eşlik etti.

Derince'yi, Serik Orman İşletme Müdürü Hüseyin Oğuzhan Okudan ve işletme şefleri karşıladı.

Okudan'dan bölge hakkında brifing alan Derince, yapılan toplantıda Orman İşletme Müdürlüğü personeline yangınlara karşı tedbirli olunması konusunda uyarılarda bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

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