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Antalya Orman Bölge Müdürü Derince'den Yangın Uyarısı

Antalya Orman Bölge Müdürü Derince'den Yangın Uyarısı
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Antalya Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, orman yangınlarının yüzde 90'ının insan kaynaklı olduğunu belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yangınlarla mücadelede hızlı müdahale ile Türkiye'nin başarısını vurguladı.

Antalya Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, orman yangınlarının yaklaşık yüzde 90'ının insan kaynaklı olduğunu belirterek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Derince, Kumluca ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğünce vatandaşlara yönelik düzenlenen etkinliğe katıldı.

Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelede başarılı olduğunu dile getiren Derince, teşkilat olarak yangınlara ilk müdahaleyi 10 dakika içinde yapabildiklerini söyledi. Hava koşullarının ve yangının çıktığı alanın söndürme faaliyetlerini etkilediğini ifade eden Derince, "Önceliğimiz yangının çıkmasını önlemek. Orman yangınlarının yaklaşık yüzde 90'ı insan kaynaklı. Bu nedenle vatandaşlarımızdan daha dikkatli ve duyarlı davranmalarını istiyoruz." dedi.

Kumluca Orman İşletme Müdürü Cengiz Okudan ile Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Yangın Şube Müdürü Orhan Aksoy da katılımcılara orman yangınlarıyla mücadelede neler yapılması gerektiği hakkında bilgi verdi.

Toplantı sonunda Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yetiştirilen 3 bin keçi boynuzu fidanı vatandaşlara dağıtıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Çakmak - Güncel
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