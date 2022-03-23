Antalya'nın yüksek kesimlerindeki kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor - Haberler

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Antalya'nın yüksek kesimlerindeki kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor

AA - Talip Demirci - Güncel
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Antalya'nın yüksek kesimlerindeki kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor

Antalya'nın Kaş ilçesi Gömbe ve Sütleğen mahallelerinde kar nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesi Gömbe ve Sütleğen mahallelerinde kar nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, Gömbe ve Sütleğen mahallelerinde etkisini sürdürüyor.

Kar kalınlığının yer yer 10 santimetreye ulaştığı yollarda, araç yoğunluğu oluştu. Yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüler, zor anlar yaşıyor.

Karayolları ekipleri ise bölgede kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.

Antalya'nın yüksek kesimlerindeki kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor

Antalya'nın yüksek kesimlerindeki kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor

Antalya'nın yüksek kesimlerindeki kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor

Antalya'nın yüksek kesimlerindeki kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor

AA / Talip Demirci - Güncel

Antalya, kar, Güncel, Haberler

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