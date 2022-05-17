Antalya'nın yüksek kesimlerinde karla kapanan yayla yolları açılıyor - Haberler

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Antalya'nın yüksek kesimlerinde karla kapanan yayla yolları açılıyor

AA - Süleyman Elçin - Güncel
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Antalya'nın yüksek kesimlerinde karla kapanan yayla yolları açılıyor

Antalya'nın Akseki ilçesinde yüksek kesimlerdeki karla kaplı yayla yolları, belediye ekipleri ve iş makineleri yardımıyla açılıyor.

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Akseki ilçesinde yüksek kesimlerdeki karla kaplı yayla yolları, belediye ekipleri ve iş makineleri yardımıyla açılıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Akseki'nin yayla yollarında kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Manavgat ve Akseki'de yaşayan Yörüklerin hayvanlarını otlattığı Göktepe Yaylası'nda yüksekliği 3 metreye ulaşan kar, ekipler tarafından temizlendi.

Ekiplerin, bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

AA / Süleyman Elçin - Güncel

Antalya, kar, Güncel, Haberler

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