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Antalya'nın Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Antalya'nın Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor
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Meteoroloji'nin 'Turuncu' kod uyarısıyla birlikte Antalya'nın yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı ulaşımı etkiliyor. Bazı yollar kapandı, ancak kar lastiği olan araçlar geçiş yapabiliyor.

Antalya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün "Turuncu" kod uyarısında bulunduğu Antalya'da Korkuteli, Elmalı, Akseki ve Kaş ilçelerinin yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Antalya'yı Konya'ya bağlayan 1825 metre rakımlı Alacabel mevkisine yoğun kar nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanırken bazı araçlar yolda kaldı.

Bölgede kar lastiği ve zinciri olan küçük araçların geçişine izin verilirken büyük araçlar bekletiliyor.

Yoğun kar yağışı nedeniyle Kaş ilçesi Kuruovabeli'nde yol trafiğe kapandı.

Karayolları ekibinin çalışması sonucu otomobillerin geçişine izin verildi.

İlçenin yüksek kesimlerine gelen bazı vatandaşlar da karın keyfini çıkardı. Çocuklar kar topu oynayarak eğlendi.

Kaynak: AA / Vahit Hamdi Öz - Güncel
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