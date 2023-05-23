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Antalya'nın yüksek kesimlerinde kar ve sağanak etkili oldu

Antalya'nın yüksek kesimlerinde kar ve sağanak etkili oldu

Güncel Haberler

Antalya'nın Kaş ilçesinin yüksek kesimlerinde kar, Aksu ilçesinde ise sağanak ve dolu etkili oldu.

Antalya'nın Kaş ilçesinin yüksek kesimlerinde kar, Aksu ilçesinde ise sağanak ve dolu etkili oldu.

Kaş'ın Gömbe Mahallesi Gömüce mevkiinde gece başlayan yağmur, öğle saatlerinde yerini kara bıraktı.

Sahillerinde yerli ve yabancı turistlerin denize girdiği ilçenin, yüksek kesimleri kar nedeniyle beyaza büründü. Kara yollarının karla kaplandığı bölgede, alışılmışın dışında mayısta kar yağdığını görenler şaşkınlık yaşadı.

Aksu ilçesinde ise öğlen saatlerinde sağanak ve dolu etkili oldu. Karaöz Mahallesi'ndeki yollarda ve ekili tarlalarda su birikintileri oluştu.

Antalya'da yağışların bugün ve yarın devam etmesi bekleniyor.

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Kaynak: AA / Talip Demirci - Güncel

Antalya Güncel Haberler

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