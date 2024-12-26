Üye Girişi
Haberler
Narin Güran davasında ikinci duruşma! Söz sırası babaya geldi
Dosyaya eklenmeyen detaya isyan etti: Bunu nasıl unutursunuz?
Narin cinayeti duruşmasında tanık çoban ağlama krizine girdi
Duruşmada ağlama krizine giren çoban, ısrarla tek bir şey söyledi
AK Parti'ye dönüş sinyalleri veren Davutoğlu'na kötü haber
Davutoğlu'na kapıları kapattı
Asgari ücrete yapılan zam sonrası marketler etiket değiştirmeye başladı
Vay vatandaşın haline! Asgari ücret zammı sonrası korkulan oldu

Antalya'nın Yüksek Kesimlerinde Kar, Kent Merkezinde Sağanak Yağış Devam Ediyor

Antalya'nın Yüksek Kesimlerinde Kar, Kent Merkezinde Sağanak Yağış Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yoğun kar yağışı etkili olurken, kent merkezinde sağanak yağışlar sürüyor. Kar nedeniyle bazı yollar kapanırken, ekipler ulaşıma açmak için çalışmalarına devam ediyor.

Antalya'nın yüksek kesimlerinde kar, kent merkezinde ise sağanak etkisini aralıklarla sürdürüyor.

Korkuteli ilçesinde gece başlayan kar, sabah saatlerinden itibaren etkisini artırdı. Antalya'ya 45 kilometre uzaklıktaki ilçenin merkezi beyaz örtüyle kaplandı.

Yoğun kardan dolayı dün kapanan Ulucak, Taşkesiği ve Yeleme mahallerinin yolu, Korkuteli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

Ekipler, olumsuzluk yaşanmaması için karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Dün yoğun kar nedeniyle ulaşımda aksama yaşanan Antalya-Denizli kara yolunun Güllüpınar mevkisi de Karayolları ekiplerinin çalışması sonucu trafiğe tamamen açıldı.

Yoğun kar nedeniyle dün akşam trafiğe kapatılan Kaş ilçesindeki Kuruovabeli'nde de ulaşım sağlanıyor.

Yüksek kesimlerde etkisini sürdüren kar yağışıyla kent merkezine 50 kilometre uzaklıktaki Beydağları üzerine kurulu Saklıkent Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 56 santimetreye ulaştı.

Kaynak: AA / Ayşe Yıldız - Güncel
img

PYD elebaşını ekrana taşıyan Mengü için istenen ceza belli oldu
img

Fenerbahçe ve Galatasaray'a neler dedi neler
img

İşte Kerem'in gözlerden uzak tuttuğu sözlüsü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son ankette çarpıcı sonuç! Ne AK Parti ne de CHP birinci oldu
Son ankette çarpıcı sonuç! Ne AK Parti ne de CHP birinci oldu
101 yıllık kulüpte futbolcular ısınmak için mutfak tüpü kullandı
101 Yıllık kulüpte futbolcular ısınmak için mutfak tüpü kullandı
Muhammed Nur Nahya'nın asgari ücret videosu viral oldu
40 saniyelik asgari ücret skeci viral oldu
Rejim güçleri Humus'ta ayaklandı, Suriye Milli Ordusu operasyon başlattı
Türkiye'nin yanı başında büyük ayaklanma! Operasyon başlattılar
Maddi sıkıntı çeken ünlü oyuncunun kardeşi de sahte alkol kurbanı oldu
Ünlü oyuncunun kardeşi de sahte alkol kurbanı oldu
CHP'den seçilip AK Parti'ye geçen Nedim Yamalı'dan Kılıçdaroğlu'nu küplere bindirecek sözler
Rozeti takan Yamalı'dan Kılıçdaroğlu'nu küplere bindirecek sözler

Son Dakika Haberleri

Rıza Kalkavan kimdir? Rıza Kalkavan öldü mü, neden öldü? Squid Game 2. sezon oyuncuları kim? Squid Game 2. sezon 1. bölüm izle! SQUID GAME 2. sezon hd, full, Türkçe altyazı izleme linki Monaco - Anadolu Efes basketbol maçı izle! MONACO ANADOLU EFES maçı şifresiz, donmadan, HD izleme linki BİM AKTÜEL 27 ARALIK KATALOĞU! 27 Aralık Cuma BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var? BİM'de bu hafta hangi fırsatlar var? Monaco - Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman? THY Euroleague Monaco - Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 26 Aralık Perşembe günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 26 ARALIK | İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç? İstanbul'un kaç günlük suyu var? Annem Ankara son bölüm FULL İZLE! Annem Ankara 6. bölümde neler oldu? MÜGE ANLI CANLI İZLE | 26 Aralık Perşembe Müge Anlı ATV CANLI, HD izleme linki! Müge Anlı son bölümde neler oldu? Narin Güran davasında son durum nedir? 26 Aralık duruşmada neler oluyor?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.