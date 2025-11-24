Haberler

Antalya'nın Yediemin Otoparkları 'Araç Mezarlığı'na Dönüştü

Güncelleme:
Antalya'daki yediemin otoparklarında, trafikten men edilen ve uzun yıllardır bekleyen araçlar çürümeye terk edilmiş durumda. Otoparklarda 20 yıla kadar bekleyen araçların ekonomik değeri yok. Dernek başkanı, çözüm için yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğini vurguladı.

ANTALYA'da yediemin otoparkı, çürümeye terk edilen araçlar nedeniyle 'araç mezarlığı'na döndü. Antalya Otoparkçılar ve Oto Yıkamacılar Derneği Başkanı Mustafa Hakan Topçu, "Bizde motosikletlerle beraber 2 bin 500 araç var. Bunların içerisinde 20 seneyi aşkındır satılmayı bekleyenler var" dedi.

Antalya'da farklı nedenlerle trafikten menedilen binlerce motosiklet ve otomobil, yediemin otoparklarına çekiliyor. Farklı marka ve modellerle dolu olan otoparklarda binlerce araç çürümeye terk edildi. Bir süre sonra icradan satışının yapılması gereken araçlardan bazıları, 20 yıla yakın süredir otoparklarda satış için bekliyor. Uzun süredir bekleyen araçların büyük bölümü çürüyerek, ekonomik değerini tamamen kaybetti. Uzun bekleme süreleri nedeniyle maddi değerleri, otopark ücretini, borcun faizini bile karşılayamayacak duruma gelen araçlar arasında; maddi değeri yüksek lüks araçlar da bulunuyor. Otoparklardaki bazı araçların ise 'parçalanma' olarak tabir edilen tüm motor ve elektronik aksamları söküldükten sonra ihbar edilerek çektirildiği görüldü.

'DEĞİŞİKLİKLER YETERLİ ŞEKİLDE YAPILMADI'

19 yıldır yediemin otoparkı işleten Antalya Otoparkçılar ve Oto Yıkamacılar Derneği Başkanı Mustafa Hakan Topçu, "Bizde motosikletlerle beraber 2 bin 500 araç var. Bunların içerisinde 20 seneyi aşkındır satılmayı bekleyenler var. Bu araçların satılmasıyla ilgili sıkıntı hala devam ediyor. 1 sene içerisinde 85 aracın satışı yapıldı. Sadece iş yapıyor gibi görünmek için yapılan bir satış bu. Kanunda yapılması gereken değişiklikler yeterli şekilde yapılmadı. Tasviye sürecinde çok ağır işleyen bir sistem var" dedi.

'ARTIK EKONOMİK DEĞERİ YOK'

Araçların ekonomiye kazandırılması gerektiğini belirten Topçu, "20-30 senedir bekleyen araçların artık ekonomik değeri yok. Fiziksel olarak bitmiş olan araçların bir an önce buradan çıkması lazım. Trafikte yürüyecek şekilde olanların satılmasının ülkeye ekonomik katkısı olacak. Aracı alan bakımını, sigortasını yaptıracak, vergilerini ödeyecek. Bu araçların burada bekletilmesinin nedenini anlamış değilim" diye konuştu.

'BUNLARIN HEPSİ DÖVİZ OLARAK BİZDEN ÇIKIYOR'

Otoparkın yeni araç alamayacak kadar dolu olduğunu söyleyen Topçu, "Burada vatandaşın malının nasıl çarçur edildiği, ülke ekonomisine nasıl zarar verdiğimizin bir göstergesi. Bunların hepsi döviz olarak bizden çıkıyor. 5 yaşında bir aracı sattığınızda borcundan düşecek rakam belli. Bu aracı senelerce bekletip, sattığınızda bu bedel dosya faizine bile yetmiyor. Buna bir düzenleme gelmesi şart. Çöp şeklindeki, hurdalık şeklindeki otoparklar Türkiye'ye yakışmıyor. Birilerinin sorumluluk alması lazım" dedi.

Haber: Semih ERSÖZLER- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
