ADIYAMAN (İHA) - Antalya'nın ünlü Düden Kıyı Şelalesi'nde Nevruz yoğunluğu

Nevruz bayramı dolayısı ile kente gelen turistler şelaleye koştu

Gördükleri manzaraya hayran kalıp, sık sık fotoğraf çektirdiler

Havadan çekilen görüntüler kartpostallık manzaralar oluşturdu

ANTALYA - Turizmin başkenti Antalya'nın doğal güzelliklerinden Düden Kıyı Şelalesi, nevruz bayramı dolayısı ile kente gelen turistlerin gözdesi oldu. Gördükleri manzaraya hayran kalan turistler sık sık selfie çekti. Havadan çekilen görüntüler kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Muratpaşa ilçesi Düden Park içerisinde yer alan ve kilometrelerce uzaklıktan gelerek 40 metre yükseklikten Akdeniz'e dökülen Düden Kıyı Şelalesi, ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor. Park içinde yer alan seyir terasları ziyaretçilere şelale, falez ve Akdeniz manzaraları sundu. Şelale nevruz bayramı dolayısı ile kente gelen turistlerin adeta akınına uğradı. Şelalenin yanına gelerek gördükleri manzara karşısına hayran kalan turistler sık sık öz çekim çekerek o anlarını unutulmaz kıldı. Öte yandan falezlerden dökülen şelale Kaleiçi Yat Limanı'ndan çıkan gezi teknelerinin de uğrak yeri konumunda bulunuyor. 365 gün akan şelalenin havadan drone ile çekilen görüntüleri ise kartpostallık görüntüler oluşturdu.

"Antalya'nın en güzel manzarası diyebilirim"

Nevruz Bayramı dolayısı ile İran'dan Türkiye'ye gelen Golsa Gholami ve Tahmıneh Gholami kardeşler şelale önünde fotoğraf çekindi. İki kardeş şelaleyi çok beğendiklerini söyledi. Adıyaman'dan Antalya'ya yakınlarının yanına gelen Selahattin Güler ise, "Önceden de geldim. Antalya'nın en güzel manzarası diyebilirim. Fotoğraf da çekindim. Adıyaman'da güzel şehir ama böyle bir şey yok. Şelale çok güzel. Güzel bir şehrimiz, Allah memleketimizi korusun" dedi.