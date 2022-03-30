Antalya'nın simgesi Saat Kulesi özüne dönüyor

ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın en önemli sembollerinden, Bizans dönemine ait burçlar üzerine 1900'lü yılların başında inşa edilen Saat Kulesi'nde restorasyon çalışması başladı. Etrafına iskele kurulan kulenin çevresi de örtüyle kapatıldı. Restorasyon kapsamında kulenin tepe kısmına sonradan yapılan dendanlar (burçlardaki çıkıntı) kaldırılarak, yerine 1940'lı yıllarda yıkıldığı düşünülen kubbe yapılacak.

Antalya'da tarihi Kaleiçi'nin ana giriş kapısı olarak bilinen Kale Kapısı'nda, 2'nci yüzyılda Bizans döneminde yapılan beşgen planlı burç üzerine 1900'lü yılların başında inşa edilen Saat Kulesi'nin restorasyonu için proje hazırlandı. Onlarca yıldır dokunulmayan ve içi harabeye dönen Saat Kulesi'nin restorasyon projesi, Antalya Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'nca onaylandıktan sonra ihaleye çıkıldı. İhaleyi kazanan şirketin üstlendiği restorasyonda, süre 300 gün olarak belirlendi. Şubat ayı ortalarında başlayan restorasyonun, 10 Aralık'ta bitirilmesi gerekiyor. Restorasyon sözleşme bedeli ise 1 milyon 229 bin 546 TL. Mülkiyeti Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne ait tarihi Saat Kulesi'ndeki restorasyon projesi, Antalya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından yürütülüyor.

Kulenin, restorasyon çalışmalarından sonra halkın ziyaretine açılması da planlanıyor. Kulenin pencerelerinden Yivli Minare, Tekeli Mehmet Paşa Camii, Yat Limanı, Kaleiçi ve deniz manzarası görülebiliyor. Restorasyonla birlikte, kule duvarına bitişik taksi durağı ve ayakkabı boyacısının da kaldırılacağı açıklandı.