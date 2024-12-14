Antalya'nın Simbolü Turunç: Lezzet ve Görsel Şölen

Kabukları reçel, çiçekleri kozmetik sektöründe kullanılan Antalya'nın simgesi turunç, kentteki cadde ve sokakları da süslüyor.

Antalya'nın logosunda da yer alan turunç, hoş kokusu ve görüntüsü ile kentteki cadde ve sokakları süslüyor. Apartman ve müstakil evlerin bahçelerinde de sıkça görülen turunç ağaçları, fotoğraf meraklılarının karelerinde de yer alıyor.

Kente gelen yerli ve yabancı turistler, kış ayları boyunca meyveleri dökülmeyen turunç ağaçları önünde fotoğraf çektiriyor.

Damakta bıraktığı kendine özgü aromasıyla akıllarda kalan turunç, kentin en sevilen lezzetleri arasında bulunuyor.

Zorlu aşamalardan geçilerek yapılan Antalya'nın coğrafi işaretli lezzeti turunç kabuğu reçeli, özellikle kış aylarında kentte sofraların vazgeçilmezi haline geliyor. Reçel, aynı zamanda kente gelen turistler tarafından da hediye edilmek üzere satın alınıyor.

Turuncun kokusuyla bilinen çiçekleri de kozmetik sektöründe değerlendiriliyor.

Turunç yolu ilgi görüyor

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (BATEM) bünyesine her yıl binlerce turunç fidanı yetiştirilerek çiftçilerin talebi karşılanıyor.

Kurumun bahçesine yaklaşık 60 yıl önce dizayn edilen, geçmişte kente gelen siyasetçiler ve iş insanlarının da yürüyüş yaptığı "turunç yolu", özellikle kış mevsiminde rüzgarla dökülen turunçlarla ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.

Kuş cıvıltılarının, yeşil ve turuncunun hakim olduğu yol, fotoğraf tutkunlarını da sık sık konuk ediyor.

"Antalya'nın her sokağında turunçları görebilirsiniz"

BATEM Müdürü Abdullah Ünlü, AA muhabirine, turuncun 1930'lu yıllarda kente getirildiğini söyledi.

Turuncun acı tadı nedeniyle taze olarak tüketilmediğini belirten Ünlü, "Türkiye toprakları kireç yoğunluklu. Turunç da kirece dayanaklı. Turuncu, portakal, mandalina, limon ve kamkat anacı olarak kullanıyoruz." dedi.

Kasım, aralık ve ocak aylarının narenciyenin tam mevsimi olduğunu ifade eden Ünlü, "Antalya'nın her sokağında turunçları görebilirsiniz. Soğuğa ve fırtınaya dayandığı için peyzaj olarak da kullanılıyor. Bu mevsimde rengi turuncuya döndüğü için de güzel görüntü oluşturuyor. Ayrıca evlerde ve farklı markalar adı altında kentte turunç kabuğu reçelleri yapılıyor. Çok da lezzetli oluyor. Turunç ayrıca kentte salatalarda ekşi olarak da kullanılıyor." diye konuştu.

Ünlü, PTT ile yaptıkları çalışma ile turunç pulu bastıklarını ve koleksiyoncuların bu pula ilgi gösterdiğini kaydetti.

"Reçelin yapımı yaklaşık 7-8 gün sürüyor"

Kentte 1914'ten bu yana faaliyet gösteren turunç kabuğunun da yer aldığı 40'ın üzerinde reçel yapıp yurt dışına satan firmanın dördüncü kuşak temsilcisi Özlem Alpagot da turunç kabuğu reçeli yapımının oldukça zahmetli olduğunu söyledi.

Antalya'da kadınların evlerde birleşerek imece usulü bu reçeli yaptığını anlatan Alpagot, "Reçelin yapımı yaklaşık 7-8 gün sürüyor. 2-3 gün tatlandırma aşaması oluyor. Rendelenip ipe diziliyor. Gelenekleri sürdürerek yapmaya devam ediyoruz. En fazla tercih edilen reçellerimizden. Turunç kabuğu reçelini ABD, İngiltere ve Almanya olmak üzere birçok ülkeye gönderiyoruz. Coğrafi işaretli olduğu için diğer reçellere göre daha fazla rağbet görüyor." bilgisini verdi.