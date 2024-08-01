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Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

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Hacıosmanlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Antalya'nın Serik ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Hacıosmanlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 helikopter, 3 uçak, 34 arazöz, 4 dozer, 3 ekskavatör ve çok sayıda yangın işçisi sevk edildi.

Havadan ve karadan müdahale edilen yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kaynak: AA / Güncel

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