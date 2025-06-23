Antalya'nın Serik İlçesinde Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Antalya'nın Serik ilçesindeki Yeşilyurt Mahallesi'nde çıkan orman yangını, 1 helikopter ve 8 arazözle yapılan müdahale ile kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi, soğutma çalışmaları devam ediyor.
Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Yeşilyurt Mahallesi Araplar mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle ormanlık alanda yangın çıktı.
Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter, 8 arazöz ve orman işçilerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Ekiplerin alanda soğutma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel