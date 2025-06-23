Antalya'nın Serik İlçesinde Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Antalya'nın Serik İlçesinde Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Serik ilçesindeki Yeşilyurt Mahallesi'nde çıkan orman yangını, 1 helikopter ve 8 arazözle yapılan müdahale ile kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Yeşilyurt Mahallesi Araplar mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle ormanlık alanda yangın çıktı.

Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter, 8 arazöz ve orman işçilerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Ekiplerin alanda soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel
Narin Güran'ın ağabeyi Enes'ten Yargıtay'a temyiz başvurusu

Narin Güran'ın tutuklu ağabeyinden yeni hamle
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'nin İran'ı vurmasına Putin'den ilk tepki

ABD'nin İran'ı vurmasına Putin'den ilk tepki
Bahar Candan'ın 'helvalı' paylaşımı vicdanları sızlattı

Bahar Candan'ın 'helvalı' paylaşımı vicdanları sızlattı
İran'dan jet misilleme! Füzenin düştüğü an kameraya böyle yansıdı

Jet misilleme! Ülke siren sesleriyle inledi, halk sığınaklara kaçtı
Dua Lipa, katıldığı geceye transparan elbisesi ile damga vurdu

Dua Lipa, katıldığı geceye transparan elbisesi ile damga vurdu
Bahçeli, isim vermeden Fatih Altaylı'yla ilgili konuştu

Bahçeli, isim vermeden Fatih Altaylı'yla ilgili konuştu
Liverpool kesenin ağzını açtı: 3 transfere 237 milyon euro bonservis

Son şampiyon kesenin ağzını açtı: 3 transfere tam 237 milyon euro
Bütün ülke milli yıldızımızı konuşuyor: Maradona'dan sonra ilk

Bütün ülke milli yıldızımızı konuşuyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.