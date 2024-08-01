(ANKARA) - Antalya'nın Serik ilçesinde orman yangını çıktı. Orman Genel Müdürlüğü, yangına müdahale edildiğini bildirdi.

Orman Genel Müdürlüğü'nün son yaptığı açıklamaya göre, Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangına kontrol altına alınması için ekipler tarafından müdahale ediliyor. Orman Genel Müdürlüğü, bu sabah son bir haftada orman ve orman dışı 334 yangına müdahale ettiklerini kaydetmişti.