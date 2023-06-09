Antalya'nın Serik ilçesinde okul yararına kermes düzenlendi
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Antalya'nın Serik ilçesinde, Limak İlkokulu ve Ortaokulu yararına kermes düzenlendi.
Antalya'nın Serik ilçesinde, Limak İlkokulu ve Ortaokulu yararına kermes düzenlendi.
Belek Mahallesi Şelale Meydanı'ndaki kermese, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Politikaları Daire Başkanı Mustafa Kılıç, İlçe Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz, Okul Müdürü Eren Kansu, Okul Aile Birliği Başkanı Toygun Sarıoğlu ve çok sayıda kişi katıldı.
Okul müdürü Eren Kansu, okul aile birliğince organize edilen kermesten elde edilen gelirin okulun ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacağını söyledi.
Kaynak: AA / Güncel