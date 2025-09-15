Haberler

Antalya'nın Serik ilçesinde ev deposunda yangın çıktı

Antalya'nın Serik ilçesinde ev deposunda yangın çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadriye Mahallesi'nde bir evin deposunda bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangında çeşitli eşyalar zarar gördü.

Antalya'nın Serik ilçesinde bir evin deposunda çıkan yangın söndürüldü.

Kadriye Mahallesi'nde 2 katlı bir evin altında bulunan depo kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Ev sahiplerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, yatak, çeşitli mobilya, jeneratör ve mutfak eşyaları zarar gördü.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel
İstanbul Boğazı'nın en pahalılarından Beyaz Köşk yeniden satışa çıktı

İstanbul Boğazı'nın en pahalılarından! Beyaz Köşk yeniden satışta
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şampiyonlar Ligi yarın başlıyor! işte ilk hafta programı

Alarmları kurun! Büyük heyecan yarın akşam başlıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.