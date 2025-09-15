Antalya'nın Serik ilçesinde ev deposunda yangın çıktı

Antalya'nın Serik ilçesinde bir evin deposunda çıkan yangın söndürüldü.

Kadriye Mahallesi'nde 2 katlı bir evin altında bulunan depo kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Ev sahiplerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, yatak, çeşitli mobilya, jeneratör ve mutfak eşyaları zarar gördü.