Üye Girişi
Haberler

Antalya'nın Serik ilçesinde dolu yağışı tarım ürünlerine zarar verdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Serik ilçesinde açık alanda bulunan tarım ürünleri, dolu yağışı nedeniyle zarar gördü. Dolu yağışı sonucu karpuz, patlıcan, biber, kabak, kereviz ekili alanlar ile zeytin bahçelerinde meyve dökümü şeklinde zarar oluştu. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ön hasar tespit çalışmalarına başladı.

Antalya'nın Serik ilçesinde, dolu yağışı nedeniyle açık alanda bulunan tarım ürünleri zarar gördü.

Alacami, Kuşlar ve Yeşilyurt mahallelerinde dolu yağdı. Yaklaşık bin 500 dekar alanda etkili olan yağış sonucu, özellikle açık alanda karpuz, patlıcan, biber, kabak, kereviz ekili alanlar ile zeytin bahçelerinde meyve dökümü şeklinde zarar oluştu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgede ön hasar tespit çalışmalarına başladı.

Serik Kaymakamı Dr. Cemal Şahin de İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Çömezoğlu ile bölgede incelemelerde bulundu. Şahin, doludan zarar gören çiftçilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: AA / Güncel

Antalya Zeytin Tarım Doğal Afet Hava Durumu Ekonomi Güncel Haberler

'7 çocuğum aç' deyip kendine zarar veren vatandaşın üzerine kayıtlı 6 araç çıktı

"7 çocuğum aç" deyip kendine zarar veren vatandaşın üzerine kayıtlı 6 araç çıktı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na 'Roma turu' tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na "Roma turu" tepkisi

 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis'te görüştü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis'te görüştü

 İsrail, Refah'ta yine masum sivilleri vurdu: 21 kişi öldü, onlarca yaralı var

İsrail, Refah'ta yine masum sivilleri vurdu: 21 kişi öldü, onlarca yaralı var
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title