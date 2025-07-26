Antalya'nın Serik ilçesinde 7 kişi tutuklandı

Antalya'nın Serik ilçesinde 7 kişi tutuklandı
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Serik İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 7 kişiyi yakalayarak adliyeye sevk etti. Yapılan işlemler sonucunda zanlılar tutuklandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde çeşitli suçlardan aranan ve gözaltına alınan 7 kişi, tutuklandı.

Serik İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, bölgede yaptıkları çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 7 kişiyi yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklandı.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel
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