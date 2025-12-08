Afad: Antalya'nın Serik İlçesinde 4,9 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
AFAD, Antalya'nın Serik ilçesinde saat 13.21'de 4,9 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 28,25 kilometre olarak kaydedildi.
(ANKARA) - Afad'dan yapılan açıklamada Antalya'nın Serik ilçesinde saat 13.21'de 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, Antalya'nın Serik ilçesinde saat 13.21'de, yerin 28,25 kilometre derinliğinde, 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
Kaynak: ANKA / Güncel