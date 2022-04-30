ANTALYA (İHA) - Antalya'nın ormanlarına Rus ve Ukraynalı kadınların eli değdi

Kadınların öncülüğünde kurulan grup düzenli olarak ormanları temizliyor

Ormanlık alandan topladıkları kartonları satarak ihtiyaçlarını almak istiyorlar

ANTALYA - Antalya'da bulunan ormanlık alanlara atılan çöplere Rus ve Ukraynalı kadınların eli değdi. Kadınlar öncülüğünde kurulan grup her hafta düzenli olarak bir ormandan tonlarca çöp topluyor. Topladıkları kartonları ise satarak çöp toplarken kullandıkları malzemeleri almak istiyorlar.

Antalya'da 14 yıldır yerleşik olarak yaşayan Ukraynalı Viktoria Babicheva, öncülüğünde bir araya gelen Ukraynalı ve Rus kadınlar, haftanın belirli bir gününde düzenli olarak bir ormanlık alanda temizlik yapıyor. Sosyal medyada kurdukları grup ile etkinliğin yapılacağı alanı paylaşan kadınlara Türk vatandaşları da destek oluyor.

Son olarak Konyaaltı ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan ormanlık alanda çalışma yapan grup üyeleri, girilmesi zor alanlara girerek 2-3 tona yakın çöp topladı. Ormanlık alan içerisinden daha çok şişelerin, kağıt parçalarının ve bir battaniyenin çıkması ise şaşırttı. Grup üyeleri ormanlık alanda topladıkları kartonları ise geri dönüşüme kazandırarak elde ettikleri para ile malzemelerini almayı hedefliyorlar.

"Çöp toplamayı seviyorum"

Grupta bulunan Katerina Ouz, "Haftada bir toplantı yaparak çöp toplama kararı alıyorum. Ben ikinci kez katılıyorum. Kemer'de ve Alanya'da çöp topladık. Ormanlar hiç temiz değil. Çok şişe, çöp var. Büyük poşetler var onu anlamıyorum burada ne işi var. Çöp toplamayı seviyorum. Ben daha da önemlisi çöplerin ayrıştırılması için ders de veriyorum. Ormanda yok yok. Ne ararsanız var. Benim nerede olduğumun bir önemi yok. Burası da benim evim" dedi.

"Kağıtları da satarak çöp torbalarımızı ve çöp toplamak çubuklarımızı almak istiyoruz"

Ukraynalı Viktoria Babicheva ise, "Çok çöp var. Biz her zaman bu şekilde etkinlik yapıyoruz. Şimdi Antalya'da 100 kişi var bize katılan. Etkinliklerimize 20-30 kişi geliyor. 50-60 poşet topladık. Topladığımız kağıtları da satarak çöp torbalarımızı ve çöp toplama çubuklarımızı almak istiyoruz. Bulduğumuz çöpleri belediyeye haber veriyoruz alıyorlar" açıklamasına yer verdi.

"Biz bu grupta Türkler olarak azınlıkta kalıyoruz"

Antalya Havalimanında Uçak Teknisyeni Mehmet Atak, "Sosyal medyada dolaşırken bu grubu gördüm. Baktım yabancılar var. Benim ülkemi temizliyorlar. Hayatınızdan 2 saatinizi ayırabileceğiniz bir aktivite olarak gördüm. Geçen haftada bu kadar çöp çıkardık. Antalya bizim, Türkiye bizim. Biz bu grupta Türkler olarak azınlıkta kalıyoruz. Üzerimize düşen sorumluluğu yapalım. Çöp atmayalım. Geçen hafta temizlikte halı saha çuvallarını ve tır lastiklerini gördük. Burada bunların ne işi var?" diye konuştu.