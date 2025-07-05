Antalya'nın Muratpaşa İlçesinde Yeniden Orman Yangını Çıktı

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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 2 gün önce meydana gelen orman yangınının ardından, yeniden bir yangın daha çıktı. Ekipler, karadan ve havadan alevlere müdahale ediyor.

ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde 2 gün önce yanan ormanda, bugün yeniden yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler karadan ve havadan alevlere müdahale ediyor.

Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde saat 14.30 sıralarında orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Seralara ve yerleşim yerlerine yakın bölgedeki yangına ekipler, karadan ve havadan yoğun müdahalede bulunuyor. Bölgede yaşayan vatandaşlar da çalışmalara destek veriyor.

Aynı bölgede 2 gün önce çıkan yangın, ekiplerin 3,5 saatlik çalışmasıyla söndürülmüştü.

Haber-kamera: Semih ERSÖZLER- İrem GÜNEYBAZ/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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