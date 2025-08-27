Antalya'nın Mobil Kuaför Tırı, Yaylalarda Ücretsiz Hizmet Verdi

Antalya Büyükşehir Belediyesinin mobil kuaför tırı, yaylalarda vatandaşlara ücretsiz saç kesimi ve kişisel bakım hizmeti verdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, mobil kuaför tırı, Toros Dağları eteklerindeki merkeze uzak mahallelerde yaşayan vatandaşların kuaför ve berber ihtiyacını karşıladı.

Manavgat'ın Yaylaalan Mahalle Muhtarı Nuri Köseoğlu, hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Yaşlıların, evinde hasta olan vatandaşların ve çocukların bu hizmetten yararlanabildiğini ifade eden Köseoğlu, yetkililere teşekkür etti.