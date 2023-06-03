Antalya'nın Kumluca ilçesinde sağanak nedeniyle sel: İş yerlerinde hasar oluştu

Antalya'nın Kumluca ilçesindeki Adrasan Sahili'nde sağanak nedeniyle oluşan selde bazı iş yerlerinde hasar oluştu. Kumluca'daki turistik Adrasan Mahallesi'nde kısa süreli yağış sele neden oldu. Kumluca Kaymakamı Tekin Erdemir, bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

Antalya'nın Kumluca ilçesindeki Adrasan Sahili'nde sağanak nedeniyle oluşan selde bazı iş yerlerinde hasar oluştu.

Kent merkezi ve ilçelerinde sağanak aralıklarla etkisini sürdürüyor. Kumluca'daki turistik Adrasan Mahallesi'nde kısa süreli yağış sele neden oldu.

Sarıkavak Caddesi'ndeki derenin taşması sonucu çevredeki iş yerlerine su girdi, bazı işletmelerin köşk, çardak ve eklentileri denize sürüklendi.

Sahilde kurdukları çadır suya kapılan Rus Mark Laver ve Dima Yevergalov da güçlükle kurtuldu. İlçede bazı tesisleri de su bastı.

Kumluca Kaymakamı Tekin Erdemir, bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

Erdemir, yatığı açıklamada, dere yatağındaki bazı restoranların köşklerinin yıkıldığını belirterek, "Ciddi bir zararımız yok. İncelemelerimizi sürdürüyor." dedi.

Adrasan Mahalle Muhtarı Nail Aksoy da kısa süreli kuvvetli sağanağın yaşamı olumsuz etkilediğini ifade ederek, "Bir otomobil selde sürüklendi, içerisindekiler çıkarıldı. Sarıkavak'taki bazı işletmelerin köşk ve çardakları yıkıldı, masa ve sandalyeleri sürüklendi." dedi.