Antalya'nın Kumluca İlçesinde 3.9 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
AFAD, Antalya'nın Kumluca ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu. Depremin saati 01.19, derinliği ise 16,09 kilometre olarak kaydedildi.
(ANKARA) - Afad, Antalya'nın Kumluca ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.
Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın Kumluca ilçesinde saat 01.19'da 3.9 büyüklüğünde, 16,09 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi.
Kaynak: ANKA / Güncel