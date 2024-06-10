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Antalya'nın Köprülü Kanyon Milli Parkı'nda Turistler Adrenalin Dolu Bir Gün Geçiriyor

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan Köprülü Kanyon Milli Parkı'ndaki Köprüçay, yerli ve yabancı turistlere heyecanlı ve keyifli bir rafting deneyimi sunuyor. Turistler, doğa ile iç içe olan bu güzergahta adrenalin dolu bir gün geçiriyor ve tarihi mekanları da geziyor. Köprülü Kanyon, Türkiye'nin en gözde rafting noktalarından biri olarak biliniyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Köprülü Kanyon Milli Parkı'ndaki Köprüçay'a gelen yerli ve yabancı turistler, heyecanlı, keyifli, macera dolu bir gün geçiriyor.

Antalya ; deniz, kum, tarih, kültür turizminin yanı sıra doğası ve çeşitli aktiviteleri yapma imkanı sunmasıyla da yerli ve yabancı turistlerin tatil rotasında yer alıyor.

Kentin turist çeken noktalarından, Beşkonak Mahallesi'ndeki Köprülü Kanyon Milli Parkı'nda yer alan Köprüçay, adrenalin tutkunları, macera ve doğaseverler için unutulmaz bir deneyim imkanı sunuyor. Her geçen yıl tanınırlığı artan Köprüçay'ın Türkiye'nin en gözde rafting noktalarından biri olduğu belirtiliyor.

Kanyonun güzel manzarası eşliğinde, tarihi taş köprüden başlayarak 14 kilometre kürek çeken yerli ve yabancı turistler, nehrin buz gibi suyunda heyecanlı, keyifli vakit geçiriyor.

Rafting, adrenalin ve eğlencenin bir araya geldiği güzergahta doğa ile iç içe olan tatilciler, çevredeki tesislerde dinlenip, nehirde yüzerek serinleme imkanı buluyor.

Sabah erken saatlerde Köprüçay'a gelen turistler, rehberlerden parkur hakkında bilgi aldıktan sonra can yelekleri ve kasklarıyla bot ya da kanolara binip kendilerini serin sulara bırakıyor.

Parkurda bot ve kanonun yanı sıra jet skiye binen, ATV ve cip safariye katılan, zipline aktivitesi yapan tatilciler, çevredeki tarihi mekanları da geziyor. Yaklaşık 4 saatte tamamlanan tura katılan turistler, tarihi köprüde ve parkurda çekilen fotoğraf ve görüntülerle, yaşadıkları unutulmaz deneyimi kayıt altına alıyor.

Günde ortalama 5-6 bin kişi geliyor

Beşkonak Karabük Turizmi Geliştirme Kooperatifi Başkanı Ali Tırnaksız, AA muhabirine, Köprüçay'a gelen yerli ve yabancı turitlerin Antalya'nın 40 dereceyi aşan sıcağında serinleme imkanı bulduklarını söyledi.

Bölgenin yoğun ilgi gördüğünü belirten Tırnaksız, "Köprüçay'da günde ortalama 5-6 bin kişiyi ağırlıyoruz. Bunların çoğunluğu rafting yapıyor, diğerleri ise çeşitli tur ve aktivitelere katılıyor. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 1,5 milyon kişiyi ağırlamıştık. Bu yıl da yine 1,5 milyonun üstünde turist bekliyoruz. Turlarımıza Ruslar, İngilizler, İranlılar ve Avrupa'da yaşayan Araplar ile yerli turistler büyük ilgi gösteriyor.

"Kurban Bayramı sonrası yoğunluk artacak"

Kurban Bayramı'nda özellikle yoğunluk beklediklerini dile getiren Tırnaksız, okulların kapanması ve bayramdan sonra yerli turist sayısında ciddi artış beklediklerini ifade etti.

Köprüçay'ın "dünyada tehlikesiz en önemli 2 rafting parkurundan biri" olduğunu belirten Tırnaksız, yediden yetmişe her yaş grubunun burada rafting yapabildiğine dikkati çekti. Tırnaksız, "Buraya geleneler genelde bir daha gelmek istiyor. Çok beğeniyorlar. Rafting turunu farklı aktivitelerle de zenginleştirdik." diye konuştu.

Köprüçay'da aktiviteye katılan turistler macerayı sevdi

Antalya'ya tatile gelen Rus turist Dasha Mogacheva ise raftingin heyecanlı ve adrenalin tutkunları için ideal bir etkinlik olduğunu anlatarak, "Heyecanı sevdiğim için rafting etkinliğine katıldım. Köprüçay'da macera dolu bir gün geçirdim." dedi.

Rus turist Evgenia Shibaeva da rafting yaparak keyifli anlar yaşadıklarını ifade etti.

İngiliz turist Elise Clements ise ilk defa rafting yaptığını dile getirerek, "Burada biraz korktum, biraz heyecan yaşadım ama doğal güzelliğinde, serin suyunda güzel vakit geçirdim." diye konuştu.

İngiltere'den tatile gelen Michael Ward da havanın çok sıcak olduğunu, serinlemek için tura katıldıklarını ve eğlenceli dakikalar yaşadıklarını söyledi.

Kaynak: AA / Güncel

Manavgat Türkiye Köprülü Antalya turist Turizm Güncel Haberler

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