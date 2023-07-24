Antalya'nın Kemer ilçesinde orman yangını çıktı

Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Göynük Değirmendere Mahallesi'nde bilinmeyen nedenle orman yangını başladı. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ediyor. Yangına 15 arazöz, 8 su tankeri, 6 ilk müdahale aracı ve çok sayıda ekip müdahale ediyor. Yangının yol kenarına yakın olması nedeniyle Kemer'e gidiş yolu güvenlik nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Karadan müdahale sürüyor.