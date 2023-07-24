Antalya'nın Kemer ilçesinde orman yangını çıktı
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Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Göynük Değirmendere Mahallesi'nde bilinmeyen nedenle orman yangını başladı. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ediyor. Yangına 15 arazöz, 8 su tankeri, 6 ilk müdahale aracı ve çok sayıda ekip müdahale ediyor. Yangının yol kenarına yakın olması nedeniyle Kemer'e gidiş yolu güvenlik nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Karadan müdahale sürüyor.
Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Göynük Değirmendere Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle orman yangını başladı.
İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne ait ekipler yönlendirildi.
Yangına 15 arazöz, 8 su tankeri, 6 ilk müdahale aracı ve çok sayıda ekip müdahale ediyor.
Yangının yol kenarına yakın olması nedeniyle Kemer'e gidiş yolu güvenlik nedeniyle ulaşıma kapatıldı
Ekiplerin yangına karadan müdahalesi sürüyor.