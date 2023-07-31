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Antalya'nın Kemer ilçesinde 120 litre kaçak içki ele geçirildi

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Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçede kaçak içki satışı yapıldığını belirledi. Şüpheli shahsın iş yerinde yapılan aramada 120 litre kaçak içki ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlemlere başlanıldığı bildirildi.

Antalya'nın Kemer ilçesinde 120 litre kaçak içki ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçede kaçak içki satışı yapıldığını belirledi. Şüpheli şahsın iş yerinde yapılan aramada 120 litre kaçak içki ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlemlere başlanıldığı bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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