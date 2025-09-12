Haberler

Antalya'nın Kaş İlçesinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kaş ilçesindeki makilik alanda çıkan yangın, çevredekilerin ihbarı sonrası havadan müdahale ile kontrol altına alındı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Karadağ Mahallesi Çapa mevkisindeki alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine karadan ulaşımın olmadığı bölgeye yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin havadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kaynak: AA / Süleyman Elçin - Güncel
TFF duyurdu! -30 puanlı takıma bir şok daha

İnanılır gibi değil! -30 puanlı takıma bir şok daha
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kırmızı halıda cesur seçim: Ünlü oyuncu tüm bakışları üzerine topladı

Kırmızı halıda cesur seçim: Ünlü oyuncu tüm bakışları üzerine topladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.