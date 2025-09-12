Antalya'nın Kaş İlçesinde Yangın Kontrol Altına Alındı
Kaş ilçesindeki makilik alanda çıkan yangın, çevredekilerin ihbarı sonrası havadan müdahale ile kontrol altına alındı.
Karadağ Mahallesi Çapa mevkisindeki alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine karadan ulaşımın olmadığı bölgeye yangın söndürme helikopteri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin havadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Kaynak: AA / Süleyman Elçin - Güncel