Antalya'nın Kaş ilçesinde toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesi düştü - Haberler

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Antalya'nın Kaş ilçesinde toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesi düştü

AA - Talip Demirci - Güncel
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Antalya'nın Kaş ilçesinde toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesi düştü

Kuzey Afrika üzerinden gelen toz zerrecikleri Antalya'nın Kaş ilçesinde etkili oluyor.

ANTALYA (AA) - Kuzey Afrika üzerinden gelen toz zerrecikleri Antalya'nın Kaş ilçesinde etkili oluyor.

Hava sıcaklığının 22 derece ölçüldüğü ilçede, toz taşınımı nedeniyle zaman zaman görüş mesafesi düştü. İlçeye 2,1 kilometre uzaklıktaki Yunanistan'ın Meis Adası da neredeyse görünmez hale geldi.

Öte yandan araçların üzeri, evlerin balkonları tozla kaplandı.

İlçede toz taşınımının devam etmesi bekleniyor.

AA / Talip Demirci - Güncel

Kuzey Afrika, Antalya, Güncel, Haberler

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