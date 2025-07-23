Antalya'nın Kaş İlçesinde Orman Yangını Kontrol Altında

Antalya'nın Kaş İlçesinde Orman Yangını Kontrol Altında
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Kaş ilçesinde Üzümlü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale yapılarak kontrol altına alındı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.

Üzümlü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne ait helikopter, arazözler ve orman işçileri sevk edildi.

Havadan ve karadan müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.

Kaynak: AA / Gülsem Adam - Güncel
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