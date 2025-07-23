Antalya'nın Kaş İlçesinde Orman Yangını

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Kaş ilçesine bağlı Üzümlü Mahallesi'nde öğle saatlerinde çıkan orman yangınına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Kaş'a bağlı Üzümlü Mahallesi'nde öğle saatlerinde orman yangını çıktı. Çevredekilerin ihbar üzerine bölgeye söndürme ekipleri sevk edildi. Ekipler, havadan ve karadan alevlere müdahale ediyor.

Haber- kamera: ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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