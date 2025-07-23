Antalya'nın Kaş İlçesinde Orman Yangını
Kaş ilçesindeki Üzümlü Mahallesi'nde başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangının sebebi henüz belirlenemedi. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopter ve arazözler olay yerine sevk edildi.
Antalya'nın Kaş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Üzümlü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne ait helikopter ve arazözler sevk edildi.
Havadan ve karadan müdahale edilen yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA / Hatice Özdemir Tosun - Güncel