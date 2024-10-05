Antalya'nın Kaş ilçesinde kaçakçılık operasyonu: 1 gözaltı

Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir işletmede kaçak ürünlerin satıldığı ihbarı üzerine çalışma yaptı.

Belirlenen iş yerine yapılan baskında, 50 kaçak cep telefonu, 800 ekran aksesuarı, 45 cep telefonu ekranı ve 532 gümrük kaçağı elektronik eşya ele geçirildi.

Jandarma ekibi, şüpheli A.O'yu gözaltına aldı.