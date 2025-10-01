Antalya'nın Kaş İlçesinde Kaçak Sigara Operasyonu

Antalya'nın Kaş ilçesinde jandarma tarafından kaçak sigara operasyonu gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında bir işletmede kaçak sigara satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese yapılan baskında, 300 paket kaçak sigara, 20 elektronik sigara, 80 likit, 45 kilogram kıyılmış tütün, 50 kilogram nargile tütünü 20 puro, 80 bin dolu makaron ve 70 bin boş makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.