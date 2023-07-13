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Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale

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Antalya'nın Kaş ilçesinde yerleşim yerine yakın makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Çayköy Mahallesi'nde ev ve seralara yakın makilik alanda duman görülmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, Kaş ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına, 2 uçak, 2 helikopter, 3 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ve 2 su ikmal aracıyla müdahale ediliyor.

Antalya'nın Kaş ilçesinde yerleşim yerine yakın makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çayköy Mahallesi'nde ev ve seralara yakın makilik alanda duman görülmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, Kaş ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına, 2 uçak, 2 helikopter, 3 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ve 2 su ikmal aracıyla müdahale ediliyor.

Kaynak: AA / Talip Demirci - Güncel

İtfaiye Antalya Güncel Haberler

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