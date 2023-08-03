Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Antalya'nın Kaş ilçesindeki makilik alanda çıkan yangın havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 2,5 hektar makilik alan zarar gördü.

Antalya'nın Kaş ilçesinde makilik alanda çıkan yangın havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Yeniköy Mahallesi Asaz mevkisindeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri ile yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

Yangına, 3 helikopter, 2 uçak, 18 arazöz, 4 su ikmal aracı, 3 dozerle müdahale edildi.

Yangının yakın bölgede bulunan orman, tarım arazileri ve yayla evlerine sıçramaması için havadan ve karadan yoğun bir çalışma yürütüldü.

Kontrol altına alınan ve soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında yaklaşık 2,5 hektar makilik alan zarar gördü.