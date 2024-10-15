Antalya'nın Kaş İlçesinde 4,7 Büyüklüğünde Deprem
Akdeniz'de meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem, Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında kaydedildi. Deprem, 113,96 kilometre uzakta ve 23,55 kilometre derinlikte gerçekleşti. İlk belirlemelere göre zarara neden olmadığı bildirildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre Akdeniz'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 19.54'te Antalya Kaş ilçesinin 113,96 kilometre açığında 23,55 kilometre derinlikte kaydedilen deprem ilk belirlemelere göre herhangi bir zarara neden olmadı.