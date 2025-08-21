Antalya'nın Kaş İlçesinde 36 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kaş ilçesi açıklarında 18'i çocuk toplam 36 düzensiz göçmeni yakaladı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında hareketli lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.
Ekipler, 18'i çocuk 36 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kaynak: AA / Fatih Hepokur - Güncel