Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında hortum oluştu
İlçeye yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Meis Adası yakınlarında hortum meydana geldi. Herhangi zarara neden olmayan hortum, etkisini kısa sürede yitirdi. Kentin farklı noktalarından görülen hortum, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında hortum oluştu.
İlçeye yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Meis Adası yakınlarında hortum meydana geldi.
Herhangi zarara neden olmayan hortum, etkisini kısa sürede yitirdi.
Kentin farklı noktalarından görülen hortum, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.