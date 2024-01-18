Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında hortum oluştu.

İlçeye yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Meis Adası yakınlarında hortum meydana geldi.

Herhangi zarara neden olmayan hortum, etkisini kısa sürede yitirdi.

Kentin farklı noktalarından görülen hortum, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.