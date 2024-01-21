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Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 15 düzensiz göçmen kurtarıldı

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Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bir can salında bulunan 15 düzensiz göçmen kurtarıldı. Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 15 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kaş açıklarındaki can salında düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik botu bölgeye sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salındaki 15 düzensiz göçmeni kurtardı.

Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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