ANTALYA'NIN İLK TÜRK MAHALLESİNDE EV YANGINI

Antalya'nın ilk Türk mahallesi Balbey'de koruma altındaki ev, yangında kullanılamaz hale geldi. Mahallede sık sık yangın çıktığını belirten muhtar Abdullah Uyaroğlu, ne yapacakları konusunda şaşkın olduklarını söyledi.

Yangın, saat 09.30 sıralarında Muratpaşa ilçesindeki tarihi Balbey Mahallesi, 433 sokakta meydana geldi. Sokak üzerinde yer alan ve kullanılmayan metruk evden duman yükseldiğini gören mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sokakların dar olmasından dolayı itfaiye ekipleri yangın noktasına varana kadar duman yerini alevlere bıraktı. ZARAR GÖRMEMESİ İÇİN BAYRAĞI DUVARDAN ALDI

Zorlukla alevlerin olduğu yere ulaşan itfaiye ekipleri, yarım saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü. İtfaiye ekipleri yangın bölgesine ulaşana kadar yan taraftaki evin sahibinin elindeki hortumla yangını söndürmeye çalışması dikkati çekti. Yangın sırasında evin dış duvarında asılı bulunan Türk bayrağı ise zarar görmemesi için bir mahalleli tarafından bulunduğu yerden alındı. Balbey Mahalle Muhtarı Abdullah Uyaroğlu, üzüntü içerisinde olduklarını söyledi. Uyaroğlu, Burası Kaleiçi'nden sonra kurulan ilk Türk mahallesi olan Balbey Mahallesi. Burası Sit alanında kalan bir mahalle. Yangınlar bir hafta koruma altındaki Haşim İşcan Mahallesi'nde, bir hafta bizim burada çıkıyor. Ne yapacağımızı şaşırdık. Bu metruk evlere bir an evvel çözüm bulunması lazım. Yıkılacaksa yıkılsın. Özel mülk, bir şey yapamıyoruz ama imar girene kadar geçici olarak park yapılsın. Yangının neden çıktığını bilmiyorum. Allah'tan ilk belirlemelere göre can kaybı yok. Yoksa buradaki birçok ev yanacaktı. Belki de mahalle yanacaktı dedi.