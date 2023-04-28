Antalya'nın ilk Türk mahallesinde ev yangını

ANTALYA'nın ilk Türk mahallesi Balbey'de koruma altındaki ev, yangında kullanılamaz hale geldi. Mahallede sık sık yangın çıktığını belirten muhtar Abdullah Uyaroğlu, ne yapacakları konusunda şaşkın olduklarını söyledi.

Muratpaşa ilçesindeki tarihi Balbey Mahallesi, 433 Sokak'ta bugün saat 09.30 sıralarında, kullanılmayan metruk evden duman yükseldiğini gören mahalleli, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sokakların dar olmasından dolayı itfaiye ekipleri, yangın noktasına varana kadar duman yerini alevlere bıraktı. Ekipler gelene kadar yan taraftaki evin sahibi elindeki hortumla yangını söndürmeye çalıştı. Evin dış duvarında asılı bulunan Türk bayrağı da zarar görmemesi için bir mahalleli tarafından bulunduğu yerden alındı. Bölgeye ulaşan ekipler, yarım saatlik çalışmayla yangını söndürdü.Balbey Mahalle Muhtarı Abdullah Uyaroğlu, üzüntü içerisinde olduklarını söyledi. Uyaroğlu, "Burası Kaleiçi'nden sonra kurulan ilk Türk mahallesi olan Balbey Mahallesi. Burası sit alanında kalan bir mahalle. Yangınlar bir hafta koruma altındaki Haşim İşcan Mahallesi'nde, bir hafta bizim burada çıkıyor. Ne yapacağımızı şaşırdık. Bu metruk evlere bir an evvel çözüm bulunması lazım. Yıkılacaksa yıkılsın. Özel mülk, bir şey yapamıyoruz ama imar girene kadar geçici olarak park yapılsın. Yangının neden çıktığını bilmiyorum. Allah'tan ilk belirlemelere göre can kaybı yok. Yoksa buradaki birçok ev yanacaktı. Belki de mahalle yanacaktı" dedi.