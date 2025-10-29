Haberler

Antalya'nın ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Güncelleme:
Antalya'nın ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Kumluca'da Atatürk Stadı'nda düzenlenen törene vatandaşlar, öğrenciler ve protokol üyeleri katıldı. Törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı'nın ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Kaymakam Bahadır Güneş, törende yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Güneş ve Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, törende halkı selamladı. Tören, halk oyunları, spor gösterilerinin yapılması, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ve okulların geçidiyle sona erdi.

Serik

Serik ilçesinde de Atatürk Caddesi'nde gerçekleştirilen törene Kaymakam Cemal Şahin, İlçe Belediye Başkanı Kadir Kumbul, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Kaan Özel, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Ali Duman, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Çıtak, kamu kurum müdürleri, gaziler, şehit yakınları, öğretmen, öğrenci ve vatandaş katıldı.

Şahin, burada yaptığı konuşmada, 29 Ekim 1923'ün Türk milletinin istiklal ve istikbal yolunda verdiği kurtuluş mücadelesinin millet egemenliğiyle taçlandığı kutlu gün olduğunu söyledi.

Cumhuriyet'in 102. yıl dönümünü heyecan ve coşkuyla kutlamanın haklı gururunu yaşadıklarını aktaran Şahin, "Cumhuriyet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, ölüme meydan okuyan milli ve manevi değerlerini çiğnetmeyen Kurtuluş Savaşı'nı eşsiz bir zaferle taçlandıran kahraman ecdadımızdan bizlere emanettir." diye konuştu.

Konuşmanın ardından öğrenciler şiir okudu, halk oyunu gösterisi sundu. Cumhuriyet konulu şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Program, geçit töreniyle sona erdi.

Manavgat

Manavgat ilçesinde de 5 yıldızlı bir otelde düzenlenen törende öğrenciler ile turistler birlikte bayram coşkusunu kutladı.

Hatipler İstiklal Ortaokulu Okul Aile Birliği Başkanı Çiğdem Şahin, yabancı misafirlere Türk kültürünü ve Cumhuriyet değerini tanıtmak amacıyla böyle bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.

Otelin genel müdürü Ali Balaban da güzel bir etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını kaydetti.

Otelde bando takımı eşliğinde marşlar söyleyen öğrenciler, ellerinde Türk bayrakları, kırmızı-beyaz balonlar ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğraflarıyla renkli görüntüler oluşturdu.

Öğrencilerden Ali Musa Şahin, coşkulu bir tören gerçekleştirdiklerini belirterek, Cumhuriyeti yaşatmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kutlamanın sonunda öğrenciler, otel çalışanları ve misafirler, Cumhuriyet pastası kesip, kırmızı-beyaz balonları gökyüzüne bıraktılar. Etkinlik, "Yaşasın Cumhuriyet" sloganları ve toplu aile fotoğrafı ile sona erdi.

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla diğer ilçelerde de çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Kaynak: AA / Mehmet Çakmak - Güncel
