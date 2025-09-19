Antalya'nın ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

Antalya'nın ilçelerinde, 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında törenler düzenlendi.

19 Eylül Gaziler günü dolayısıyla Kumluca Cumhuriyet Meydanındaki törene Kaymakam Bahadır Güneş, Jandarma Komutanı Binbaşı Erkan Özgür, Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kıymacı, daire müdürleri, siyasi parti ilçe başkanları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Atatürk anıtına çelenklerinin konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende, Kumluca Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Mehmet Sülekoğlu, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu.

Kıbrıs gazisi törende fenalaştı

Törene katılan Kıbrıs Gazisi Ramazan Gökmen'in fenalaşması üzerine ilk müdahale, Kumluca İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Çiftçi ve doktor olan Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu tarafından yapıldı.

Ambulansla Kumluca Devlet Hastanesi'ne götürülen Gazi Gökmen tedavi altına alındı.

Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, Gazi Gökmen'i hastanede ziyaret etti.

Kemer

Kemer Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene, Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer Cumhuriyet Başsavcı Vekili Serhat Çaylak, Kemer Jandarma Komutanı Binbaşı Ömer Seyhan, Kemer Emniyet Müdürü Furkan Gediktaş, daire amirleri, siyasi parti ilçe başkanları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz ve Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nun Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Törende, Jandarma Astsubay Üstçavuş Duran Güngör ve Güneydoğu gazisi Mehmet Çoban, günün anlam ve önemini belirten birer konuşma yaptı.

Manavgat

Manavgat Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törene, Manavgat Kaymakamı Adil Karataş, Manavgat Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, gaziler, şehit yakınları, siyasi partilerin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı.